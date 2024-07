Das Wetter: Viel Sonne, Höchstwerte zwischen 22 und 26 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute überwiegend sonnig, Höchstwerte 22 bis 26 Grad. In der Nacht meist sternenklar bei Tiefstwerten um 13 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen und am Samstag viel Sonnenschein, ganz vereinzelt Schauer oder Gewitter. Höchstwerte bis 29, am Samstag bis 32 Grad. Am Sonntag teils freundlich, teils bewölkt mit schauerartigen Regenfällen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.07.2024 06:00 Uhr