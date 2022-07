Das Wetter: Viel Sonne, Höchstwerte bis 34 Grad

Nachrichtenarchiv - 22.07.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Nach Auflösung lokaler Frühnebelfelder wird es sonnig. Gegen Abend an den Alpen örtlich teils kräftige Schauer oder Gewitter. Höchstwerte zwischen 28 Grad Richtung Rhön bis zu 34 Grad im Raum Regensburg. In der Nacht gebietsweise Schauer. Tiefstwerte um 17 Grad. Morgen teils länger sonnig, teils bewölkt mit Regen, örtlich Gewitter. Sonntag und Montag viel Sonnenschein. Höchstwerte morgen bis 29, ab Sonntag bis 35 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.07.2022 06:00 Uhr