Das Wetter: Viel Sonne, Höchstwerte 27 bis 31 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute Nachmittag viel Sonnenschein, ab dem späten Nachmittag in den Alpen einzelne Schauer und Gewitter. Höchstwerte 27 bis 31 Grad. In der Nacht klar, am Morgen örtlich Nebel bei Tiefstwerten um 14 Grad. Morgen wenig Änderung. Am Mittwoch wechselnd bewölkt mit teils gewittrigen Regenfällen. Am Donnerstag in Alpennähe noch etwas Regen, sonst freundlich. Höchstwerte ab Mittwoch 18 bis 24 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.09.2023 12:15 Uhr