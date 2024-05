Das Wetter: Viel Sonne, Höchstwerte 22 bis 27 Grad

Das Wetter in Bayern: Sonne und ab und zu windig, an den Alpen leichte Schauer- und Gewitterneigung. Höchstwerte 22 bis 27 Grad. In der Nacht in Schwaben vereinzelte Schauer möglich. Tiefstwerte 14 bis 8 Grad. Morgen teils bewölkt, teils sonnig mit einzelnen Schauern und Gewittern. Am Donnerstag unbeständig, am Freitag bewölkt mit teils länger anhaltendem Regen. Höchstwerte 17 bis 26, am Freitag 14 bis 18 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.05.2024 15:00 Uhr