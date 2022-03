Nachrichtenarchiv - 27.03.2022 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Vielerorts sonnig, nur ganz im Norden einige Wolken. Höchstwerte 14 bis 21 Grad. Kommende Nacht Temperaturrückgang auf +5 bis -1 Grad. Auch morgen wieder viel Sonne, am Dienstag teils freundlich, teils bewölkt. Höchstwerte 16 bis 21 Grad. Am Mittwoch stark bewölkt und von Norden her Regen, nur noch 7 bis 15 Grad.

