Das Wetter: Viel Sonne bei maximal 27 bis 33 Grad

Das Wetter in Bayern: Durchweg sonnig bei Höchstwerte von 27 bis 32 Grad. Am Abend im höheren Allgäu Gewitter möglich. Nächtliche Tiefstwerte um 17 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen und auch in den folgenden Tagen oft sonnig. Zunächst nur an den Alpen, von Dienstag an auch im übrigen Bayern lokale Wärmegewitter möglich. Tageshöchstwerte 27 bis 34 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.08.2024 06:00 Uhr