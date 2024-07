Das Wetter: Viel Sonne bei Höchstwerten bis 32 Grad

Das Wetter in Bayern: Meist sonnig mit nur wenigen Wolken. Am späten Nachmittag und Abend im Allgäu Gewitter möglich. Höchstwerte zwischen 28 und 32 Grad. Kommende Nacht erst klar, dann bewölkt und später von Westen her teils gewittrige Regenfälle. Tiefstwerte um 18 Grad. Die weiteren Aussichten: In den kommenden Tagen wechselnd bewölkt mit teils längeren sonnigen Abschnitten. An den Alpen örtlich Schauer oder Gewitter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.07.2024 10:00 Uhr