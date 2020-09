Das Wetter: Viel Sonne bei bis zu 27 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht meist klar. Tiefstwerte zwischen 10 Grad am Bodensee und im Münchner Raum sowie 4 Grad in Oberfranken. Heute am Tag und morgen viel Sonnenschein. Höchstwerte 21 bis 27 Grad. Am Donnerstag und Freitag freundlich, örtlich leicht erhöhte Schauerneigung, etwas kühler.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 08.09.2020 03:00 Uhr