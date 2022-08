Nachrichtenarchiv - 14.08.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Viel Sonne bei 27 bis 32 Grad. In der Nacht teils wolkig, teils klar mit Tiefsttemperaturen um 15 Grad. Die Aussichten bis Mittwoch: Morgen Sonne und Wolken, später lokale Gewitter. In den folgenden Tagen überwiegend sonnig bei Tageshöchstwerten zwischen 23 und 32 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.08.2022 10:00 Uhr