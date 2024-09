Das Wetter: Viel Sonne bei 26 bis 30 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute viel Sonne bei Höchstwerten zwischen 26 und 30 Grad. In der Nacht meist klar und Tiefstwerte um 14 Grad. Auch morgen oft sonnig, am Vormittag sind in Franken erste Schauer möglich, später von Südwesten her Regen und Gewitter. Am Montag und Dienstag überwiegend bewölkt mit schauerartigen, örtlich gewittrigen Regenfällen. Höchstwerte morgen 23 bis 29, ab Montag nur noch 16 bis 21 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.09.2024 06:00 Uhr