Das Wetter: Viel Sonne bei 26 bis 30 Grad

Das Wetter in Bayern: Sonnig bei 26 bis 30 Grad. Bis in den Abend hinein freundlich und warm. In der Nacht klar, Abkühlung auf 16 bis 12 Grad. Morgen noch etwas heißer als heute - aber spätnachmittags und abends in den Alpen lokale Wärmegewitter möglich. Sonntag kühler und unbeständig mit schauerartigen Regenfällen und teils kräftigen Gewittern. Am Montag in Franken freundlich, sonst bewölkt und vereinzelt Regen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.08.2024 14:45 Uhr