Das Wetter: Viel Sonne bei 26 bis 30 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag viel Sonne, in Franken recht windig. Höchstwerte 26 bis 30 Grad. Auch morgen sonnig, bis maximal 33 Grad. Am späten Nachmittag und am Abend in den Alpen lokale Wärmegewitter möglich. Sonntag unbeständig mit schauerartigen Regenfällen und teils kräftigen Gewittern, nur noch 17 bis 25 Grad. Am Montag in Franken freundlich, sonst bewölkt und vereinzelt Regen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.08.2024 11:45 Uhr