Das Wetter: Viel Sonne bei 22 bis 27 Grad

Veranstaltungsbranche macht mit "Night of Light" auf Lage in Corona-Krise aufmerksam

Karlstadt: Die Veranstaltungsbranche hat mit einer sogenannten "Night of Light" auf ihre Lage in der Corona-Krise hingewiesen. In zahlreichen Städten in ganz Deutschland wurden dafür wichtige Bauwerke in rotes Licht getaucht. Zur Begründung hieß es wörtlich: "Die Veranstaltungswirtschaft steht auf der Roten Liste der akut vom Ausstreben bedrohten Branchen." Rot angestrahlt wuden in Bayern unter anderem die Meistersingerhalle in Nürnberg, die Pinakothek der Moderne in München, das Theater in Regensburg und die Burgruine Karlsburg im Landkreis Main-Spessart.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.06.2020 08:00 Uhr