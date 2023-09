Das Wetter: Viel Sonne bei 21 bis 25 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag viel Sonne bei 21 bis 25 Grad. In der Nacht klar mit Tiefsttemperaturen um 9 Grad. Die weiteren Aussichten: Auch in den nächsten Tagen jeweils am Vormittag gebietsweise neblig, dann viel Sonne. Tageshöchstwerte 22 bis 27 Grad, in der Nacht 14 bis 8 Grad.

