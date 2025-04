Das Wetter: Viel Sonne bei 20 bis 26 Grad

Das Wetter in Bayern: Viel Sonne und nur wenige Wolken bei maximal 20 bis 26 Grad. Nachmittags in den Alpen und im Bayerischen Wald örtlich auch Schauer oder Gewitter. In der Nacht meist klar bei 11 bis 4 Grad. Bis Freitag unverändert und noch wärmer bei 21 bis 29 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.04.2025 10:00 Uhr