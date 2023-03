Meldungsarchiv - 18.03.2023 15:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag meist sonnig bei 15 bis 19 Grad. In der Nacht anfangs klar, später allmählich zunehmende Bewölkung. Tiefstwerte 7 bis 2 Grad. Morgen und am Montag wechselhaft mit vereinzelten Schauern und nur wenig Sonne zwischendurch. Am Dienstag überwiegend sonniges Wetter. Tageshöchsttemperaturen zwischen 11 und 17 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.03.2023 15:00 Uhr