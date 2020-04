Nachrichtenarchiv - 26.04.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Viel Sonnenschein bei Höchstwerten von 17 bis 22 Grad. An den Alpen wolkiger mit lokalen Schauern oder Gewittern. Nacht-Temperaturen 11 bis 5 Grad. Morgen noch wenig Änderung, am Dienstag von Westen her wechselhaft, aber noch ähnliche Temperaturen. Am Mittwoch mehr Schauer bei 15 bis 20 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.04.2020 06:00 Uhr