Das Wetter: Viel Sonne, am Nachmittag Gewitter, bis 32 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Osten viel Sonnenschein. Im Westen erst freundlich, ab dem Nachmittag hier wie auch in Alpennähe einzelne, teils heftige Gewitter. Höchstwerte 28 bis 32 Grad. In der Nacht Tiefstwerte um 18 Grad. Morgen meist bewölkt mit teils gewittrigen Regenfällen. Am Dienstag und Mittwoch wechselhaft; Höchstwerte zunächst bis 27, am Mittwoch nur noch bis 23 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.07.2024 06:00 Uhr