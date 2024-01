Das Wetter: viel Sonne, 4 bis 9 Grad

Das Wetter in Bayern: Nach Frühnebel tagsüber viel Sonnenschein, bei Höchstwerten zwischen 4 und 9 Grad. In der Nacht wieder Frost bei bis zu minus 3 Grad. Örtlich kann sich Nebel bilden. Die weiteren Aussichten: Zu Wochenbeginn meist freundlich. Am Mittwoch in Nordbayern bewölkt. Tagsüber liegen die Temperaturen zwischen 5 und 12 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.01.2024 11:00 Uhr