Das Wetter in Bayern: Durchweg sonnig bei 25 bis 32 Grad. In der Nacht kühlt es auf 13 Grad ab. Bis zum Samstag gibt es weiterhin viel Sonnenschein bei bis zu 34 Grad. Am Sonntag wechselhaft mit Sonne, Wolken, Schauern und Gewittern. Höchstwerte dann 23 bis 27 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.07.2020 10:00 Uhr