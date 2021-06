Nachrichtenarchiv - 14.06.2021 09:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Viel Sonne und kaum Wolken. Die Temperaturen steigen deutlich an und erreichen maximal 23 bis 27 Grad. In der Nacht klar, um 11 Grad. Auch morgen und in den nächsten Tagen sonnig und trocken. Höchstwerte morgen bis 29, ab Mittwoch auch über 30 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 14.06.2021 09:15 Uhr