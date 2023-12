Das Wetter: Viel Schneefall, verbreitet Dauerfrost

Das Wetter in Bayern: In der Nacht schneit es weiter, vor allem von den Alpen bis in den Raum Passau; der Wetterdienst warnt vor bis zu 40 Zentimetern Neuschnee und unpassierbaren Straßen. Nur in Teilen Unterfrankens und nördlich des Mains bleibt es meist trocken. Die Temperaturen sinken auf null bis minus sechs Grad. Morgen bewölkt und im Norden vereinzelt Schneefall, im Süden etwas mehr. Höchstwerte minus fünf bis plus zwei Grad. Und die Aussichten für Sonntag und Montag: teils bewölkt, teils sonnig. Die Nächte werden noch kälter.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.12.2023 19:45 Uhr