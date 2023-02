Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter: Vereinzelte Schnee-, Graupel- und Regenschauer

Das Wetter in Bayern: Heute nur hier und da kurze freundliche Abschnitte. Vereinzelt Regen-, Graupel- und Schneeschauer, an den Alpen am Vormittag noch öfter Schneefall. Höchstwerte 2 bis 7 Grad. Morgen unbeständig mit einzelnen Schnee- oder Schneeregenschauern. Am Montag im Norden Sonne und Wolken, sonst oft bewölkt mit etwas Schnee vor allem in Alpennähe. Höchstwerte morgen 3 bis 8, sonst 6 bis 12 Grad.

Sendung: Bayern 1 Nachrichten, 25.02.2023 05:00 Uhr