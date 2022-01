Das Wetter: Vereinzelt Schnee bei minus 1 bis plus 5 Grad

Baerbock mahnt in USA Schutz der Demokratie an

Washington: Bei ihrem Antrittsbesuch in den USA hat Bundesaußenministerin Baerbock zum Schutz der Demokratie aufgerufen. Dazu erinnerte sie an die Erstürmung des Kapitols heute vor genau einem Jahr. Eine der Lehren aus dem Angriff auf das Parlament sei, so Baerbock, dass Demokratie nicht vom Himmel falle. Zuvor hatte sie mit ihrem US-Amtskollegen Blinken Einigkeit in der Haltung gegenüber Russland demonstriert. In der Ukraine dürfe es zu keiner weiteren Eskalation kommen, sagte sie am Abend in der ARD. Im Notfall müsse man mit diplomatischen und vor allem wirtschaftlichen Mitteln reagieren.

Quelle: Bayern 3 Nachrichten, 06.01.2022 10:00 Uhr