Das Wetter: Vereinzelt Schauer und sehr windig

Nachrichtenarchiv - 21.02.2022 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag wechselnd bewölkt mit kurzen sonnigen Abschnitten und einzelnen Regen- oder Graupelschauern, in Teilen Frankens von Hessen her zunehmend Regen. Sehr windig, mitunter schwere Sturmböen möglich. Höchstwerte 4 bis 8 Grad. In der Nacht zeitweise Regen, oberhalb 400 bis 500 Meter Schnee; Tiefstwerte 4 bis 0 Grad. Die Aussichten: Zunächst wechselnd bewölkt mit etwas Regen, Schneeregen oder Schnee, ab Mittwoch trocken und freundlich. Höchstwerte 5 bis 10, am Donnerstag 9 bis 14 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.02.2022 15:00 Uhr