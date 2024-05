Das Wetter: Vereinzelt Schauer und Gewitter, Tiefstwerte 6 bis 11 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend teils freundlich, teils bewölkt. Besonders im Norden und Westen einzelne, zum Teil kräftige Schauer und Gewitter. Der Wetterdienst warnt in Teilen Frankens vor schwerem Gewitter mit Starkregen und Hagel. Tiefstwerte der Nacht 11 bis 6 Grad. Morgen trüb, gebietsweise nass. Am Wochenende wechselhaft. Höchstwerte 12 bis 20 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.05.2024 18:00 Uhr