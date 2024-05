Das Wetter: Vereinzelt Schauer und Gewitter, Höchstwerte 19 bis 25 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag und Abend teils freundlich, teils bewölkt. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern in Teilen Schwabens und Oberbayerns. Höchstwerte 19 bis 25 Grad. In der Nacht zunächst teils klar, später bewölkt. Vereinzelt Regen, örtlich mit Gewittern. Tiefstwerte 11 bis 6 Grad. Morgen stark bewölkt, gebietsweise Regen. Am Wochenende wechselhaft. Tageshöchstwerte 12 bis 20 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.05.2024 16:00 Uhr