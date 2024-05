Das Wetter: Vereinzelt Schauer und Gewitter, Höchstwerte 19 bis 25 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag und Abend teils freundlich, teils bewölkt, zum Teil kräftige Schauer und Gewitter; lokal mit der Gefahr von heftigem Starkregen. Lebhafter Wind. Höchstwerte 19 bis 25 Grad. In der Nacht zunächst teils klar, später bewölkt. Vereinzelt Regen, örtlich mit Gewittern. Tiefstwerte 11 bis 6 Grad. Morgen stark bewölkt, gebietsweise Regen. Am Wochenende wechselhaft. Tageshöchstwerte 12 bis 20 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.05.2024 15:00 Uhr