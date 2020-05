Nachrichtenarchiv - 04.05.2020 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Abend vereinzelt Schauer oder Gewitter. In der Nacht im Süden noch Regen, sonst klar bei 11 bis 1 Grad. Morgen an den Alpen zeitweise Regen, sonst trocken und oft sonnig. Weiterhin windig bei 11 bis 16 Grad. Ab Mittwoch überall freundlich und wärmer. Höchstwerte am Donnerstag bis 23 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.05.2020 19:00 Uhr