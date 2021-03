Das Wetter: Vereinzelt Regen und Schnee, Höchstwerte 1 bis 6 Grad

WHO rät weiter zu Astrazeneca-Impfungen

Genf: Zur Frage der Risiken einer Astrazeneca-Impfung gegen Corona hat sich jetzt auch die Weltgesundheitsorganisation geäußert. Anders als das in Deutschland zuständige Paul-Ehrlich-Institut vertritt die WHO vorläufig den Standpunkt, dass der Nutzen des Impfens überwiegt gegenüber den Gefahren durch Nebenwirkungen des Präparats. Bis auf Weiteres sei daher die Fortsetzung der Impfungen mit dem Astrazeneca-Impfstoff zu empfehlen, heißt es in Genf. Diese Ansicht war auch bei der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA zu hören, die ihr endgültiges Urteil aber erst morgen bekanntgeben will. Auch beim Beratergremium der WHO für Impfstoffsicherheit werden noch die neuesten Sicherheitsdaten geprüft, die Ergebnisse würden unverzüglich bekanntgegeben, so die Weltgesundheitsorganisation.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.03.2021 16:00 Uhr