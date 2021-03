Das Wetter: Vereinzelt Regen und Schnee, Höchstwerte 1 bis 6 Grad

Nachrichtenarchiv - 17.03.2021 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Wechselhaft mit sonnigen Abschnitten, aber auch Regen und Schneeregen; in höheren Lagen Schneeschauer und längerer Schneefall. Höchsttemperaturen ein bis sechs Grad. In der Nacht fast nur noch Schneeschauer in Alpennähe. Tiefstwerte zwischen minus zwei und minus fünf Grad. Morgen überwiegend bewölkt mit etwas Schnee und Schneeregen. Die weiteren Aussichten: Am Freitag kaum Änderung. Am Samstag kein Niederschlag mehr.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.03.2021 15:00 Uhr