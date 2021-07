Nachrichtenarchiv - 03.07.2021 20:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils klar, teils bewölkt, vereinzelt Regen und Gewitter. Temperaturen zwischen 17 und 11 Grad. Am Tag wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten, besonders nachmittags und abends kommt es von Westen her zu Schauern und Gewittern. Die Aussichten: Am Montag und Dienstag wieder mehr Sonne. Werte bis 30 Grad.

Quelle: BR24 Nachrichten, 03.07.2021 20:45 Uhr