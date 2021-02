Das Wetter: Vereinzelt Regen bei 4 bis -3 Grad, am Tag teils bewölkt, teils sonnig

Nachrichtenarchiv - 27.02.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In der Mitte und im Süden anfangs vereinzelt Regen, im Norden später teils klar, örtlich Nebel. Tiefstwerte zwischen +4 und -3 Grad. Am Tag teils länger bewölkt oder trüb, teils sonnig bei 4 bis 10 Grad. Die weiteren Aussichten: Sonntag und Montag nach Frühnebel sonnig und wieder milder, in den Nächten aber weiterhin frostig.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 27.02.2021 01:00 Uhr