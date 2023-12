Das Wetter: Vereinzelt noch Regen oder Schnee

Das Wetter in Bayern: Auch am Abend viele Wolken und vereinzelt Regen, im Bergland und an den Alpen Schnee. In der Nacht meist trocken bei +3 bis -4 Grad. In den nächsten Tagen teils bewölkt, teils freundlich - vor allem am Sonntag und Montag an den Alpen. Mit 2 bis 10 Grad weiterhin recht mild. Nachts nur gebietsweise leichter Frost.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.12.2023 17:00 Uhr