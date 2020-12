Das Wetter: Vereinzelt Auflockerungen, Höchstwerte 3 bis 10 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag weitgehend trocken. Hier und dort Auflockerungen, sonnige Abschnitte vor allem in Teilen Schwabens und Oberbayerns. Höchstwerte 3 bis 10 Grad. In der Nacht zunehmend aufklarend, später gebietsweise Nebel und Hochnebel. Tiefstwerte um 0 Grad. Die Aussichten bis Samstag: Teils bewölkt oder trüb, teils freundlich; vor allem an den Alpen und mitunter im höheren Bayerischen Wald oft sonnig. Höchstwerte 1 bis 10 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.12.2020 12:00 Uhr