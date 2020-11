Das Wetter: Verbreitet trüb, bis 15 Grad

Das Wetter in Bayern: In Alpennähe länger sonnig, sonst bewölkt mit freundlichen Abschnitten, in Teilen Frankens vereinzelt Regen. Höchstwerte 7 bis 15 Grad. In der kommenden Nacht teils klar, teils bewölkt und örtlich Nebel; Tiefstwerte um 4 Grad. Morgen und in den kommenden Tagen insgesamt freundlicher mit sonnigen Abschnitten, vor allem an den Alpen viel Sonnenschein. Höchstwerte 8 bis 16 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.11.2020 12:00 Uhr