14.06.2021 15:00 Uhr

Das Wetter in Bayern: Es ist sommerlich bei Temperaturen von 22 bis 27 Grad. Die Nacht wird klar, Tiefstwerte um 11 Grad. Auch morgen und an den Tagen danach ist es sonnig oder nur leicht bewölkt, und es wird immer heißer, bis 35 Grad am Donnerstag.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.06.2021 15:00 Uhr