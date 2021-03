Nachrichtenarchiv - 01.03.2021 09:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Nur im Landkreis Hof noch Hochnebel, ansonsten viel Sonne bei 9 bis 14 Grad. In der Nacht klar und Abkühlung auf Tiefstwerte um minus 2 Grad. Bis Mittwoch von örtlichem Frühnebel abgesehen weiterhin sonnig. Erst am Donnerstag ziehen Wolken auf, örtlich auch Regen. Die Höchstwerte erreichen 10 und 18 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 01.03.2021 09:45 Uhr