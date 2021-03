Das Wetter: Verbreitet sonnig, Höchstwerte 8 bis 15 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Vormittag in Teilen Ostbayerns noch Wolkenfelder, sonst viel Sonnenschein. Höchstwerte 8 bis 15 Grad. Die Aussichten bis Samstag Sonnig, besonders im Süden Bayerns. Am Samstag unbeständig mit Sonne, Wolken und vereinzelten Schauern. In der Nacht Tiefstwerte von 0 bis 6 Grad, tagsüber höchstens 8 bis 16 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.03.2021 10:00 Uhr