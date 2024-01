Das Wetter: Verbreitet sonnig, Höchstwerte -6 bis 0 Grad

Das Wetter in Bayern: Überwiegend sonnig, Nur in Teilen Schwabens und Oberbayerns zunächst trüb durch Hochnebel. Lebhafter Wind, Höchstwerte -6 bis 0 Grad. In der Nacht oft klar, später von Süden her einige Wolken, am Bodensee kann es schneien. Tiefstwerte um -8 Grad. In den nächsten Tagen oft sonnig und trocken, vereinzelt Wolken. Tagsüber oft Frost, in den Nächten - 4 bis -12 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.01.2024 10:00 Uhr