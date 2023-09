Das Wetter: Verbreitet sonnig, Höchstwerte 22 bis 26 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag viel Sonne, nördlich des Mains und später an den Alpen einige dichtere Wolken bei 22 bis 26 Grad. In der Nacht höchstens leicht bewölkt, zum Morgen hin örtlich Nebel bei Tiefstwerten um 12 Grad. Morgen nach Frühnebel meist sonnig bei 24 bis 27 Grad, am Abend im äußersten Westen Bayerns und an den Alpen Schauer- und Gewitterneigung. Freitag und Samstag oft bewölkt mit Schauern.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.09.2023 11:45 Uhr