Das Wetter: Verbreitet sonnig bei maximal 0 bis 5 Grad

Kurzmeldung ein/ausklappen Zahl der Toten nach Erdbeben steigt auf über 16.000

Istanbul: In der Erdbebenregion im syrisch-türkischen Grenzgebiet suchen Rettungskräfte weiter nach Verschütteten unter den Trümmern eingestürzter Häuser. Die Arbeiten werden durch Schnee und Temperaturen um den Gefrierpunkt erschwert. Die Zahl der Toten in beiden Ländern wird mittlerweile offiziell mit mehr als 16.000 angegeben. Der türkische Katastrophenschutz spricht von rund 13.000 bestätigten Todesfällen allein in der Türkei. Nach Aussage des türkischen Vizepräsidenten Oktay sind bereits mehr als 100.000 Helfer im Einsatz. Der erste Hilfsflug der Bundesluftwaffe in das Erdbebengebiet in der Türkei ist am Morgen vom Militärflughafen Wunstorf aus gestartet. An Bord sind unter anderem Feldbetten und Schlafsäcke, aber auch Zelte und Heizgeräte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.02.2023 10:00 Uhr