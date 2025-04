Das Wetter: Verbreitet Sonne, später örtlich Gewitter, bis 24 Grad

Das Wetter in Bayern: Überwiegend sonnig bei 19 bis 24 Grad. Ab Nachmittag an den Alpen und im Bayerischen Wald örtlich Schauer oder Gewitter. In der Nacht dann meist klar bei 9 bis 3 Grad. Die weiteren Aussichten: Bis zum Feiertag am Donnerstag ähnlich wie heute: viel Sonne und örtlich Schauer oder Gewitter - bei 20 bis 28 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.04.2025 10:00 Uhr