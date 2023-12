Das Wetter: Verbreitet Glatteis durch gefrierenden Regen

Das Wetter in Bayern: In der Nacht im Süden und Osten zunächst Schnee, Schneeregen oder Regen. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Glatteis im Osten Oberbayerns, in Teilen Niederbayerns und der Oberpfalz. Tiefstwerte +4 bis -3 Grad. Am Tag in der Südosthälfte Schneeregen oder teils gefrierender Regen, ab dem Nachmittag von Westen neue Schauer bei Höchstwerten bis 11 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.12.2023 01:00 Uhr