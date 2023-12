Das Wetter: Unwetterwarnungen vor Orkanböen in den Bergen und Dauerregen im Allgäu

Das Wetter in Bayern: Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Orkanböen in den Kammlagen des Bayerischen Waldes und vor orkanartigen Böen in den Hochlagen der Alpen. Außerdem gilt eine Unwetterwarnung vor ergiebigem Dauerregen in den Allgäuer Alpen. Tiefstwerte 6 bis 0 Grad. Die Aussichten: Bis Heiligabend stürmisch und überwiegend regnerisch bei 3 bis 10 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.12.2023 01:00 Uhr