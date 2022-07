Das Wetter: Unwetterwarnung für Teile Oberfrankens und der Oberpfalz

Nachrichtenarchiv - 14.07.2022 19:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In der Nacht in Franken teils auch klar, im Osten und Süden örtlich Schauer oder Gewitter. Der Deutsche Wetterdienst warnt in Teilen Oberfrankens und der Oberpfalz in der ersten Nachthälfte vor schweren Gewittern mit Starkregen und Hagel. Es kühlt ab auf 17 bis 9 Grad. In den nächsten Tagen weiterhin sonnig, nur morgen an den Alpen einzelne Schauer. Höchstwerte 20 bis 28 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.07.2022 19:30 Uhr