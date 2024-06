Das Wetter: Unwetterwarnung für den Alpenrand

Das Wetter in Bayern: Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Gewitter mit Sturm, Starkregen und Hagel am Alpenrand um im südlichen Alpenvorland. In der Nacht vereinzelt noch Schauer oder Gewitter, später teils wolkig teils klar. Tiefstwerte 14 bis 11 Grad. Die nächsten Tage werden freundlich und zum Teil hochsommerlich warm bei Werten zwischen 21 und 31 Grad. Nur ganz vereinzelt Schauer oder Gewitter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.06.2024 23:00 Uhr