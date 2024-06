Das Wetter: Unwetterwarnung am südlichen Alpenrand

Das Wetter in Bayern: In der Nacht im Süden Regen, in Nordbayern meist trocken bei 14 bis 7 Grad. Für den südlichen Alpenrand gilt eine Unwetterwarnung. Tagsüber wechselhaft, 12 bis 22 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.06.2024 22:00 Uhr