Das Wetter: unbsetändig, bis 27 Grad

Das Wetter in Bayern: Unbeständig mit Schauern und Gewittern, in Schwaben zum Nachmittag hin allmählich freundlicher. Höchstwerte 22 bis 27 Grad. Die Aussichten bis Dienstag: Morgen oft heiter, örtlich gewittrige Schauer, 25 bis 30 Grad. Am Montag wechselhaft mit Schauern und Gewittern, 19 bis 26 Grad. Am Dienstag freundlicher, nur am Alpenrand Gewitter, 21 bis 27 Grad. In der Nacht Tiefstwerte 17 bis 12 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.08.2020 06:00 Uhr