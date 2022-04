Das Wetter: unbeständig und regnerisch

Bund und Länder finden Kompromiss bei den Kosten zur Aufnahme der Flüchtlinge

Berlin: Bund und Länder haben sich am späten Abend nach stundenlangen Verhandlungen auf einen Kompromiss bei der Aufnahme ukrainischer Kriegsflüchtlinge geeinigt. Bundeskanzler Scholz sagte, man habe präzise und weitreichende Lösungen gefunden. So habe man sich darauf verständigt, dass die Flüchtlinge ab dem ersten Juni die Grundsicherung erhalten. Bislang können die Vertriebenen nur Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz beziehen, womit die Kosten allein die Länder schultern. Im System der Grundsicherung übernimmt der Bund unter anderem einen Großteil der Unterkunftskosten. Zudem zahlt der Bund in diesem Jahr zwei Milliarden Euro an die Kommunen für deren Integrationsleistungen. Laut Scholz sind inzwischen mehr als 300.000 Menschen aus der Ukraine in Deutschland. Der nordrheinwestfälische Ministerpräsident Wüst sprach von einem vertretbaren Kompromiss und nannte die Versorgung der Kriegsflüchtlinge eine nationale Aufgabe.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.04.2022 23:45 Uhr